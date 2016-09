Flurreinigung in Engelbostel und Schulenburg am 21. März 2015 bei Sonnenschein und Regen mit mehr als 100 Teilnehmenden durchgeführt: Die Ortsräte Engelbostel und Schulenburg hatten alle Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an der gemeinsamen Flurreinigung teilzunehmen.

Gestartet wurde um 14 Uhr. In Schulenburg und in Engelbostel bei bestem Wetter. Begleitet wurde die Reinigung der Feld- und Wirtschaftswege durch Landwirte mit Treckern, so dass der gesammelte Unrat nicht über lange Strecken getragen werden musste. Leider blieb das Wetter nicht so gut, und alle gerieten in einen kräftigen Regenschauer. Gegen 16 Uhr trafen dann die letzten Sammler auf dem Hof Mürau-Balke ein, wo in der Reithalle auf alle eine warme Erbsensuppe, die von der Sparkasse Hannover gespendet wurde, wartete. So konnten sich alle Helferinnen und Helfer bei einer warmen Suppe wieder etwas aufwärmen. Auch gab es wieder, dank der Unterstützung der örtlichen Firmen, eine Tombola, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen kleineren oder größeren Gewinn mit nach Hause nehmen können. So wurden unter anderem Kino- und Blumengutscheine, Weinpräsente, 1 großes Baustellenradio und 4 Digitalkameras unter den Beteiligten verlost. Der Ortsrat Engelbostel, der die Flurreinigung in diesem Jahr organisiert hat, bedankt sich nochmals bei allen Spenderinnen und Spendern.