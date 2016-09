Zwei zum Teil langjährige Mitarbeiterinnen haben die IGS Langenhagen mit dem Beginn der Osterferien in den Ruhestand verlassen. Regina Meyer arbeitete als Sozialpädagogin seit 1989 an der Schule im Beratungsdienst. Dort stand sie Schülerinnen und Schülern, aber auch Eltern und Lehrkräften zur Bewältigung der kleinen und großen Nöte der IGS-Schüler zur Verfügung.

Neben ihrer Beratungstätigkeit engagiert sie sich im Bereich der Berufsorientierung, sie betreute die Honorarkräfte, die Theaterarbeit und arbeitete viele Jahre in der Kabarettgruppe der Schule mit. Schulleiter Wolfgang Kuschel: „Du hattest zwar dein Büro am äußersten Rand der Schule, aber du warst stets hochpräsent und mitten im Schulleben, dabei immer engagiert und mit klaren Positionen.“ Alle Jahrgangsleiterinnen und -leiter sowie die Stufenleiterin der Sekundarstufe I führten der Schule in kleinen Szenen vor Augen, welche Lücke Regina Meyer hinterlässt. Den Höhepunkt bildeten eine Spontantheater-Inszenierung unter der Leitung von Hendrik Becker zur Tätigkeit des Beratungsdienstes und eine launige Ansprache von Meyers ehemaligen Kollegen Hubertus von Wick und Ulla Hagemeister. Da fast jede Schülerin und jeder Schüler der IGS Langenhagen während ihrer bzw., seiner Schulkarriere irgendwann einmal mit Regina Meyer zu tun hatte, werden sich auch nach Jahrzehnten noch viele an die dynamische Sozialpädagogin an der IGS Langenhagen erinnern..

Gleichzeitig verließ Ingrid Bremer die Schule, die seit fünf Jahren die Schulbibliothek managte und dort genau am entgegengesetzten Ende der Schule für vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler zu einer Anlaufstelle geworden war. Die Inhaberin der Buchhandlung Frommeyer, ehemals in der Walsroder Straße, war in den vergangenen fünf Jahren so sehr zu einer Seele der Bibliothek „geworden“, dass einige Schülerinnen und Schüler sich die Tränen beim Abschied nicht verkneifen konnten.