Für den 11. Jahrgang der gymnasialen Oberstufe der IGS Langenhagen liegen nach der neuesten Anmelderunde 212 Anmeldungen vor. Von diesen stammen 144 aus Langenhagen. Die Gesamtzahl der Angemeldeten entspricht acht Klassen. Auf Grund der räumlichen Situation hat die IGS jedoch in der Vergangenheit lediglich sechs Parallelklassen eingerichtet. Dies bedeutet, dass evtl. 56 Bewerberinnen und Bewerber abgewiesen werden müssen.

Dazu Schulleiter Wolfgang Kuschel: „Wir fühlen uns bei der Auswahl der Bewerber/-innen jedoch in hohem Maße den Langenhagener Schülerinnen und Schülern verpflichtet und bemühen uns, diesen gerecht zu werden, soweit ihre Leistungen den Anforderungen der gymnasialen Oberstufe entsprechen! Zahlreiche Interessenten von anderen Gymnasien muss die IGS abweisen, da diese an ihren Schulen ihre Schullaufbahn weiter fortsetzen können und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben am Ende des 10. Schuljahres des Gymnasiums z.Zt. nicht in den Beginn des 11. Jahrgangs der IGS eintreten dürfen. Kuschel: „Wir werden auch in den nächsten Jahren bei leistungsstarken eigenen Jahrgängen immer mindestens sechszügig fahren müssen. Wir haben in der Oberstufe in allen Jahrgängen stabil rund 160 Schülerinnen und Schüler.“ Gleichzeitig weist er auf die Raumprobleme hin, die auch durch den geplanten Anbau bislang nur z.T. bewältigt worden sind und sich durch die weiteren Baupläne zwischenzeitlich verschärfen werden. Dazu Sekundarstufen-II-Leiterin Regine Klinke: „Wir hoffen, dass der 3. Bauabschnitt bald Wirklichkeit und nicht verzögert wird.