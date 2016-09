Nach dem Beschluss des energetischen Quartierskonzeptes Wiesenau startet nun das Programm des energetischen Sanierungsmanagements. Im von der KSG betriebenen Quartiers-Treff in der Freiligrathstraße 11 wird deshalb für die Bewohner zusätzlich der Energie-Treff eingerichtet. Wer sein Haus modernisieren möchte und Fragen zur Instandhaltung und zum Energiesparen in Haus und Wohnung hat, der findet im Energie-Treff bei einem unabhängigen Energieberater in den kommenden drei Jahren persönliche Unterstützung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Wiesenau nutzten den „Nachmittag der offenen Tür“ am 19. Februar, um den neuen Energie-Treff kennenzulernen. Anke Unverzagt beantwortete Fragen zu den aktuellen Förderprogrammen des enercity-Fonds proKlima. Die Umweltschutzbeauftragte Marlies Finke gab für jede mitgebrachte Glühlampe eine LED kostenfrei ab und wies auf die geplanten Stromsparaktionen hin. Bei den Bürgern kam die LED-Tauschaktion gut an. Das Projektteam sprach die Besucher direkt an und sammelte Ihre Themenwünsche an den Energie-Treff. Der Energieberater im Auftrag der Klimaschutzagentur Region Hannover, Friedhelm Birth, ging auf die Fragen der Bürger ein und nahm erste Anmeldungen für die kostenlosen, unabhängigen Vor-Ort-Beratungen an. Diese Beratungen stehen allen Wiesenauer Haus- und Wohnungseigentümern ab sofort zur Verfügung und können unter der Beratungshotline 0511/22002234 angefragt werden. Nach der offiziellen Begrüßung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Jagau wurden konkrete Beispiele vorgestellt, wie die Eigentümer für die Sanierung ihrer Gebäude vom Energie-Team im dreijährigen Projekt „Energetische Sanierungsmanagement für Wiesenau“ unterstützt werden. Drei kurze Impulsvorträge zum Projekt Energie-Treff, zur Aktion „Gut beraten starten“ und zu den umfangreichen regionalen Fördermöglichkeiten durch proKlima – Der enerctiy-Fonds dienten der Information der Besucher. In der nachfolgenden Fragerunde reichten die Themen von sinnvoller Dämmung, fachgerechter Ausführung und Qualitätssicherung, Werterhalt der Gebäude, Einschätzung des eigenen Energieverbrauchs und den ersten Schritten für eine Sanierungsmaßnahme bis zu Fragen der Wirtschaftlichkeit. Einige Besucher äußerten die Sorge, dass Sie wenig Geld für eine Finanzierung zur Verfügung haben. Der Energieberater Friedhelm Birth meinte dazu, dass es auch kleine Investitionen gibt, die bereits zu Energieeinsparungen führen könnten. Dass umfangreiche Sanierung eine gute Beratung und Planung erfordert und das Energie-Team dafür die Unterstützung anbietet, wurde von den Teilnehmern gut aufgenommen. Zum Ende der Veranstaltung betonte eine Bürgerin „Das ist ein prima Angebot und das Gute ist: wir können ohne Parkplatzprobleme zu Fuß kommen!“ Ab sofort gibt es eine wöchentliche Sprechstunde im Energie-Treff, bei der an jedem Mittwoch von 17 bis 19 Uhr ein Energieberater für alle Fragen zur Sanierung des Hauses, Bewertung der eigenen Energieverbräuche, Vorgehen bei Einzelmaßnahmen, Förderanträgen und kompetenten Handwerkern zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen wird ein „Energie-Stammtisch“ zu unterschiedlichen Themen rund ums Energie- und Stromsparen angeboten. Außerhalb der Öffnungszeiten können Termine vereinbart werden mit der Kundenbetreuerin Carolin Schwenker. Sie ist erreichbar per E-Mail an C.Schwenker@etreff-wiesenau.de sowie unter der Telefonnummer 0511/ 7307-9423. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.etreff-wiesenau.de im Internet. Beratungsaktionen speziell für Mieter und direkte Ansprache der Gewerbebetriebe werden im weiteren Projektverlauf der nächsten drei Jahre angeboten. Auch interessierte Hauskäufer sollen durch die Energieberater angesprochen werden oder können sich beim Energie-Treff anmelden.