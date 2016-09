Die BSG Langenhagen begeht in diesem Jahr ihr 60jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang werden von den Mitgliedern eine ganze Reihe von sportlichen Begegnungen geplant und durchgeführt. Erstes Ereignis war in dieser Reihe das 30. Prominentenbosseln am 28. Februar in der großen Halle der Brinker Schule.

Wie jedes Jahr ist es wesentliches Ziel der BSG die Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten zu informieren und dabei erfahren zu lassen, welche Leistungen in behindertenspezifischen Sportarten verlangt werden und erbracht werden müssen. 16 Mannschaften sollten gegeneinander antreten, aber kurzfristig musste die Planung angepasst werden, da eine Mannschaft nicht erschien. So kämpften dann 15 Mannschaften, gebildet aus Lokalpolitikern, Mitgliedern aus befreundeten Vereinen und um die BSG verdiente Einzelpersonen miteinander um die Wanderpokale. Die Veranstaltung erwies sich erneut als großer „Renner“ und Erfolg. Es gab 18 Spielrunden mit jeweils 4 „Kehren“ – das bedeutete für jeden Teilnehmer mindestens 56 Würfe mit einer ca. 4.7 Kilo schweren Bossel auf die Daube im 12 Meter entfernten Zielfeld – und dies war für einige Teilnehmer eine wahre Herausforderung! Aber Pausen für jede Mannschaft mit Verpflegung und Betreuung durch Sportlerinnen und Sportler aus der ambulanten Herzsportgruppe der BSG erleichterten allen das Durchhalten. Nach Ende des Turniers und einer kurzen Regeneration der Teilnehmer bei „Haxen und Getränken“ erfolgte die Siegerehrung mit Verleihung der Wanderpokale und einer Erinnerungsmedaille für alle Teilnehmer durch die Turnierleiterin Karin Beck und den Vorsitzenden der BSG.

Die Vorsitzende des Sportringes, Michaela Henjes, hatte sich im Vorfeld gewünscht nicht wieder Letzte zu werden und so gab der Sportring auch tatsächlich erfolgreich die übliche BSG-Laterne für den Letztplatzierten an die Ortsfeuerwehr ab und belegten selbst den vorletzten Platz. Wobei die Plätze 14 bis 11 an punkgleiche Mannschaften vergeben wurden, deren Reihenfolge durch direkten Vergleich ermittelt wurde (Sportring, SPD, F.P.D. und Grüne). Insgesamt war in diesem Jahr eine kräftige „Durchmischung“ der Mannschaften und ihrer Ergebnisse zu verzeichnen. Der 10. Platz ging an den SCL, die Plätze 9 und 8 an zusammengestellte Mannschaften und der 7. Platz an die Mannschaft der Stadtverwaltung (Bürgermeister Heuer unterstützt von 3 sehr dynamischen Mitarbeiterinnen). Platz 6 errang DJK Sparta, Platz 5 die DLRG und Platz 4 ging an die CDU. Die Plätze 3 und 2 belegten der TSV KK (18:10) und die punktgleiche Schützengemeinschaft Langenhagen. Sieger wurden dieses Jahr nach langer Pause wieder einmal an die Vertreter der Polizei, die mit 2 Punkten Vorsprung deutlich siegten. Ein besonderer Dank gilt aus Sicht des Vorsitzenden Martin Beck allen Helferinnen und Helfern aus der BSG und ihren Familienangehörigen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf das 31. Turnier im nächsten Jahr, wieder am letzten Februarwochenende freuen. Eine Möglichkeit sich selbst einmal im Bosseln zu versuchen besteht nach Absprache mit der Spartenleiterin mittwochs ab 17 Uhr in der alten Turnhalle der Brinker Schule. Hingewiesen werden soll auf weitere Veranstaltungen, die in diesem Jahr von der BSG durchgeführt werden. Am 7. und am 14. März finden in der großen Halle der Brinker Schule nationale Bosselturniere für Damen und Herren statt. Weiterhin wird am 30. Mai in der Halle des Schulzentrums I (IGS-Halle) ein international besetztes Torballturnier für Blinde und Sehbehinderte stattfinden.