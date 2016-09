Vor Kurzem ging es für 10 Schüler und Schülerinnen der IGS Langenhagen unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Wagemann-Steidel und Türk in das kleine Städtchen Derry, welches in Nordirland am River Foyle liegt. Luca Alina Häseler und Carina Groß, 10. Jahrgang IGS Langenhagen, haben darüber einen Bericht geschrieben:

Im Dezember durften wir die 10 Jungen des St. Columbs College bereits in Langenhagen begrüßen. Wir zeigten ihnen viel von Hannover und unternahmen einiges zusammen. Die Zeit hier hat uns sehr zusammengeschweißt und wir sind eine unglaublich tolle Gruppe gewesen, die sich sehnsüchtig auf den Besuch in Nordirland gefreut hat. Die Tage wurden gezählt und endlich war es im Februar soweit – der Besuch in Derry stand an. Die zwölf Tage, die wir dort verbracht haben, waren sehr interessant und bereichernd, jedoch stolperten wir besonders am Anfang über einige Tücken. Uns fiel auf, dass in irischen Haushalten, die häufig kalt sind, die Schuhe im Haus kaum ausgezogen werden. Auch die Klospülungen und die Steckdosen waren ungewohnt für uns, da sie nach einem anderen Prinzip funktionieren.

Unser Programm war abwechslungsreich, denn wir lernten viel über die Geschichte und über das Arbeiten im Ausland, letzteres besonders in unseren dreitägigen Praktika. Für drei Tage arbeiteten wir bei Anwälten, Kindergärten oder der Zeitung, sodass wir die Arbeitswelt in Nordirland kennen lernen durften. Dies war für alle eine echte Herausforderung. Vor allem aber war es sehr aufschluss- und auch hilfreich, denn wir waren in der Zeit des Praktikums auf uns alleine gestellt und mussten unseren Alltag auf Englisch komplett selbstständig absolvieren. Aber der Spaß hat nicht gefehlt. Die Nachmittage verbrachten wir häufig als Gruppe und besuchten das Kino, gingen Bowlen, erkundeten Belfast und als Höhepunkt den Giant’s Causeway. Diese Ansammlung von Basaltsäulen und –steinen am und im Meer beeindruckte uns sehr, weshalb viel fotografiert wurde. Aber das Allerschönste, war das Zusammenleben mit freundlichen und hilfsbereiten irischen Gastfamilien. Bis zum Schluss fühlten wir uns dort vertraut und heimisch. Wir haben durch den Austausch eine zweite Familie gefunden, in der wir jeder Zeit willkommen sind. Dafür sind wir unendlich dankbar!

Die Zeit verging wie im Flug und bald stand der Abschied an. Am Freitagmorgen hieß es dann It’s time to say goodbye! Dies fiel uns sehr schwer und einige Tränen flossen. Aber das wird sicherlich kein Abschied für immer gewesen sein. Ein großes Dankeschön an unsere Lehrerinnen Frau Wagemann-Steidel und Frau Türk. Dieser Austausch wird immer einen Platz in unseren Herzen haben. Es war unglaublich!