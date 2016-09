Die Tiefbauarbeiten der neuen Fuß- und Radwege an der Wagenzeller Straße sind fertiggestellt. Einzig die Montage eines Fallschutzes gegenüberliegend der Einmündung Kananoher Straße steht noch aus. Dort beträgt der Höhenunterschied der Fuß- und Radwege zu den angrenzenden Weidengrundstücken bis zu einen Meter, weshalb die Stadt über die gesamte Länge einen Gitterzaun aufstellen lassen wird.

Danach werden die umfangreichen Umbauten an diesem Verkehrsknotenpunkt Langenhagens auch offiziell abgeschlossen sein. Knapp 195.000 Euro hat die Stadt Langenhagen investiert, um auf beiden Seiten der Wagenzeller Straße die Fuß- und Radwege auf einer Gesamtlänge von 240 Meter zu verbreitern und im Kreuzungsbereich eine neue Lichtsignalanlage zu errichten. Darin enthalten sind 57.000 Euro aus dem ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010 bis 2014, mit denen zudem die einst dort vorhandene Bushaltbucht zurückgebaut und zu einer behindertengerechten Fahrbahnrand-Haltestelle umgebaut wurde. Ende Oktober 2015 wurde damit begonnen, die Fuß- und Radwege zu verbreitern. Sie sind jetzt auf der östlichen Seite der Wagenzeller Straße in einem Abschnitt von 150 Metern durchgängig 2,50 breit. Auf der westlichen Seite haben die Wege auf einer Länge von 90 Metern eine Breite von 1,95 bis 3 Metern. Nach einem Baustopp ab dem 20. Dezember wurden die Arbeiten am 19. Januar am Verkehrsknotenpunkt fortgeführt, indem die vorhandene Ampelanlage demontiert und anschließend mit komplett energiesparender LED-Technik sowie akustischen und taktilen Signalgebern ersetzt wurde. Außerdem wurde in diesem Zuge ein weiterer signalisierter Übergang für Fußgänger und Radfahrer auf der Wagenzeller Straße, nördlich der Einmündung Kananoher Straße eingerichtet. Zwischen Ampelanlage und Bushaltestelle, östlichen Fahrbahnseite, wurde zudem ein Pflanzbeet angelegt.