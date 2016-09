Gelebtes Miteinander - das ist die Willkommensgruppe des Vereins "Gemeinsam leben in Langenhagen", der sich in den 90er Jahren gründete, als die bisher größte Flüchtlingswelle Langenhagen erreichte. Derzeit betreuen die Ehrenamlichen des Vereins, der zur Emmausgemeinde gehört, die Bewohner und Bewohnerinnen des Zollkrugs und erzählen gern von den Begegnungen mit den Menschen, die hoffen, in Deutschland heimisch werden zu können.

Elke Zach, Horst Hartwig, Wilhelm Zabel, Burkhard Jüptner, Elisabeth und Hellmuth Scholz sind von Anfang an dabei und haben in den 90er Jahren bereits viele Spätaussiedler, Roma und Flüchtlinge aus den Balkanländern begleitet. Christel Hess, Waldtraut Ridder, Christa und Bernhard Maertens sind in den letzten Monaten neu dazugekommen und haben bereits positive Begegnungen mit den Menschen im Zollkrug gemacht. "Es wird mehr zurückgegeben, als man selbst gibt", stellt Christa Maertens schon nach wenigen Wochen fest. Im Zollkrug sind derzeit sechs junge Männer aus Eritrea, ein syrisches Ehepaar, eine irakische Familie, eine albanische Familie, sowie Mazedonier, Serben und ein Afghane untergebracht.

Familien mit einem Kind haben eines der ehemaligen Hotelzimmer, erst ab dem 2. Kind bekommt eine Familie zwei Zimmer. Beengte Verhältnisse - doch im Vergleich zur Unterbringung in Zelten und Turnhallen vor 20 Jahren ein großer Fortschritt. In der ehemaligen Hotelküche können die Familien für sich Gerichte zubereiten und der ehemalige Frühstücksraum des Hotels mit seiner Möblierung ist ein schöner Aufenthaltsraum, in dem die Bewohner sich treffen und auch die Kinder mit etwas mehr Platz spielen können.

Wichtig ist es den Mitgliedern der Willkommensgruppe, ein Vertrauensverhältnis zu den Neuankömmlingen aufzubauen. Die Ehrenamtlichen kommen zu festen Terminen in der Woche und werden mittlerweile bereits erwartet. Einige Zollkrug-Bewohner sprechen englisch, bei anderen gibt es eine Spachbarriere, die jedoch mittels moderner Technik sowie traditioneller Zeichensprache "mit Händen und Füßen" ausgeglichen wird. Übersetzungstools auf dem Smartphone helfen bei der Verständigung. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Asylsuchenden, die ohne Besitztümer in Deutschland angekommen sind, auch dabei, das Nötigste für ein angenehmes Leben zu bekommen.

Spenden aus der Bevölkerung sind dabei besonders wichtig und die Willkommensgruppe macht viele positive Erfahrungen. Vom Fahrrad bis zur neuen Brille konnten sie bei Privatleuten und in Geschäften bereits dringend benötigte Güter für ihre Schützlinge bekommen. Waldtraut Ridder erzählt, dass sie einfach in ein Optikgeschäft gegangen sei und erzählt habe, dass ein Flüchtling eine neue Brille benötige. Mittlerweile ist die Brille fertig - ein wichtiges Utensil, um sich im neuen Leben zurechtzufinden. Besonders groß war die Spendenfreudigkeit für einen der jüngsten Langenhagener: Anfang Januar hat eine der Familien im Zollkrug ein Baby bekommen und die Erstlingsausstattung war schnell aus Spenden eingeworben. Auch in der Kleiderkammer des DRK Engelbostel waren die Ehrenamtlichen schon mit einigen der Flüchtlinge. Obwohl sie der neuen Umgebung teilweise noch unsicher begegnen, verlassen die Zollkrug-Bewohner natürlich auch ihre Unterkunft, um Lebensmittel einzukaufen - und einige auch, um in die Kiche zu gehen. "Drei Christen unter den Flüchtlingen kommen mittlerweile regelmäßig in die Emmauskirche zum Gottesdienst", freut sich Elke Zach.

Auch in den deutschen Sprachunterricht gehen einige der Flüchtlinge schon und am liebsten würden die meisten schnell Arbeit finden. Doch die Asylverfahren sind bei allen derzeit noch nicht soweit, dass Arbeitsgenehmigungen vorliegen. Eine Irakerin, die Krankenschwester ist, hofft auf eine baldige Arbeitsmöglichkeit, um die Familie bald ernähren zu können. Für ihren herzkranken Mann, der Schweisser von Beruf ist, wird es sicher deutlich schwieriger sein, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Doch Integration kann auch über die liebste Freizeitbeschäftigung beginnen: ein Flüchtling ist begeisterter Fußballer und hat in seiner Heimat aktiv gespielt. "Es wäre schön, wenn wir einen Verein fänden, in dem er spielen und dadurch auch andere Langenhagener kennenlernen kann", sagt Horst Hartwig.

Die Mitglieder der Willkommensgruppe freuen sich, wenn sie solche Kontakte vermitteln und den Flüchtlingen damit ein Lächeln entlocken können. Bei solchen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wird es den Flüchtlingen leicht gemacht, sich willkommen zu fühlen und das ist wichtig für das Selbstwertgefühl der Menschen, die aus Situationen von Not, Krieg und Verfolgung geflohen sind. Noch sind es „nur“ die Flüchtlinge im Zollkrug, denen „Gemeinam leben in Langenhagen“ den Start erleichtert. Doch wenn neue Flüchtlingsunterkünfte dazukommen - und damit ist zu rechnen - werden die Ehrenamtlichen auch dort aktiv.

„Gemeinsam leben in Langenhagen“: ein Verein, drei Themen:

Der Verein "Gemeinsam leben" wurde zum Zweck der Flüchtlingsbetreuung 1996 gegründet. Hausaufgabenhilfe, ein regelmäßiger Spielkreis und die persönliche Flüchtlingsbetreuung waren Inhalt der Arbeit. Als die Zahl der Flüchtlinge abnahm, bildete sich ein neuer Schwerpunkt im Verein. "GeSEL", das "Gemeinschaftswerk Senioren in Emmaus/Langenhagen" baute in Wiesenau ein Veranstaltungsangebot für Jung und Alt auf, das nach wie vor besteht. Ziel ist es, "einen beständigen Ort der Kommunikation und Geborgenheit in der Art eines offenen Hauses an mehreren Tagen in der Woche einzurichten". "DiaDem" ist seit 2006 die 3. Säule des Vereins - diakonische Arbeit mit Demenzkranken und ihren Angehörigen. Nun ist das "Gründungsthema" des Vereins wieder aktuell und trotz des Engagements in den anderen Arbeitsfeldern haben sich schnell wieder Menschen zusammengfunden, um die Willkommenskultur für Flüchtlinge erneut aufzubauen.