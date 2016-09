Spannend bis zum letzten Augenblick blieb es auch in diesem Jahr beim Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, dem jährlich bundesweit ausgetragenem Wettbewerb, der die besten Vorlesenden der 6. Klassen ermittelt. An der IGS fand er am 3. Dezember in der weihnachtlich geschmückten Cafeteria statt. Gegeneinander traten die sechs Klassensieger an – Lara Reuse aus der Klasse 6.1., Lorena Looks (6.2.), Shelby Klein(6.3.), Leonie Dauber (6.4.), Linn Degner (6.5.) sowie Martje Hartmann (6.6.)

Sie waren als beste Vorleser ihrer Klassen in den Schulausscheid gestartet. Und schon dabei hatten sie sich oft in einem Kopf-an-Kopf-Rennen durchgesetzt. Nun saßen die sechs Mädchen aufgeregt in der nächsten Runde. Unterstützt wurde jede von Eltern, Freunden und ihren Lehrern, die natürlich mitfieberten und die Daumen drückten. Lehrer Andreas Wiesel begrüßte als Leiter des Fachbereiches Deutsch alle Anwesenden und stellte die erfahrenen Jurymitglieder vor, die ihn unterstützen würden: Christine Jastrow von der Buchhandlung Böhnert, Susanne Wöbbekind als Vorsitzende des Elternrates der Schule, Ulla Hagemeister, die ehemalige Fachbereichsleiterin Deutsch und Ulrike Bodenstein-Dresler als Schulleitungsmitglied. In der ersten Runde stellte jedes Kind sein Lieblingsbuch mit einer gut ausgewählten und vorbereiteten Textstelle vor. Dabei waren Kinderbuchklassiker wie „Tintenherz“ von Cornelia Funke genau so zu finden wie „Stormbreaker“ – eine Geschichte um den jungen Geheimagenten Alex Rider. Magische Welten entfalteten ihren Zauber und zogen auch die Zuhörer in ihren Bann. Nach kurzer Pause kam der zweite und schwerere Teil des Wettbewerbs. Nun musste ein Text unvorbereitet gelesen werden. Passend zur Jahreszeit war dies „Die Herdmanns kommen“ von Barbara Robinson. Auch diese Runde fand auf einem hohem Niveau statt und jede Teilnehmerin konnte noch einmal zeigen, was in ihr steckt. Mit Spannung erwarteten danach alle die Entscheidung der Jury. Den Sieg als schulbeste Vorleserin trug schließlich Martje Hartmann aus der Klasse 6.6. davon, die nun die IGS auf regionaler Ebene vertreten wird. Sie bekam die Goldene Urkunde und ein spannendes Buch als Preis. Da jedoch alle Teilnehmer sehr gut gelesen und sich zudem schon als Klassensieger unter Beweis gestellt hatten, konnten am Ende alle stolz mit einem Buchpreis nach Hause gehen. Betreut wurde der Wettbewerb durch die Lehrkräfte Anke Hollstein und Andreas Wiesel.