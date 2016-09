In jedem Jahr fordern wir in der letzten Ausgabe vor Weihnachten den jeweiligen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auf, zurück- und vorauszuschauen. Was waren die Jahreshighlights aus seiner/ihrer Sicht - und was erwartet uns 2015? In diesem Jahr steht ein neues Gesicht neben dem Artikel - das 4. seit Gründung des Stadtmagazins. Ein neuer Bürgermeister, ein versprochener neuer Stil des Dialogs und des „geht wenn...“ erwartet die Langenhagener in den kommenden sieben Jahren. Hier nun also sein erstes Stadtmagazin-Weihnachtsinterview:

Was war Ihr persönliches Jahreshighlight in Langenhagen?

Heuer: Da gab es eine Menge. Herausragend, weil er sicherlich auch anderen in Erinnerung bleiben wird, war für mich der 3. November. Dieser Montag war mein erster Arbeitstag im Amt des Bürgermeisters dieser Stadt – und er war überraschend abwechslungsreich. Denn zusätzlich zu meinem Amtseintritt und der geplanten kleinen Feier musste dann spontan ein Blindgänger auf einem Gelände an der Theodor-Heuss-Straße gesprengt werden.

Welche wichtigen Baumaßnahmen konnten erfolgreich auf den Weg gebracht oder beendet werden?

Heuer: Im Jahr 2014 hat die Stadt in vielerlei Hinsicht in die Infrastruktur Langenhagens investiert: Diverse Spielplätze wurden saniert, daneben wurde der erste inklusive Spielplatz Langenhagens im Mai fertiggestellt und eröffnet, es wurden viele Rad- und Fußwege, sowie diverse Straßen saniert oder endausgebaut, es wurden viele Sanierungsmaßnahmen und Neubauten an und in Langenhagener Schulen sowie Kindertageseinrichtungen durchgeführt – im Dezember wurden die neuen Bläserklassen im M-Trakt des Schulzentrums Langenhagen eingeweiht, im Mai erwarb die Stadt zwei zentrale Grundstücke innerhalb der Stadtmitte – mit dem Er- werb der Grundstücke des ehemaligen Grünwald-Centers und der Post haben Rat und Verwaltung die einmalige Chance erhalten, gemeinsam weitere neue Akzente in der Entwicklung des Langenhagener Stadtzentrums zu setzen.

Wie beurteilen Sie die finanzielle Lage der Stadt - in Bezug auf dieses und das nächste Jahr?

Heuer: Gut.

Was ist die vordringlichste Aufgabe, der sich die Stadt im kommenden Jahr widmen muss?

Heuer: Die Sanierung der städtischen Gebäude und die Unterbringung von Asylbewerbern stehen beispielsweise ganz oben auf der Agenda. Es wäre aber auch schön, wenn Langenhagen zügig und damit vor Ende der Übergangsfrist 2018 an allen Langenhagener Schulen die Voraussetzungen für einen inklusiven Unterricht schaffen könnte – und darüber hinaus auch in vielen anderen Lebensbereichen ein inklusives Miteinander ermöglichen würde. Nicht zu vergessen ist aber auch die Verwaltungsmodernisierung, für die in 2015 erste Projekte gestartet werden.

Auf welches Projekt 2015 freuen Sie sich besonders?

Heuer: Die Stadt plant zu viele wichtige und auch spannende Projekte, als dass an dieser Stelle eines hervorgehoben werden kann. Dazu gehören für mich unter anderem die städtebauliche Weiterentwicklung des Langenhagener Stadtzentrums, die Fortführung des energetischen Quartierskonzeptes Wiesenau, die kontinuierliche Einführung der Ganztagsschulen sowie der Bau des neuen Sport-, Freizeit- und Familienbads Langenhagen. Aber auch den diversen EDV-Projekten, die jetzt Stück für Stück zur Verwaltungsmodernisierung auf den Weg gebracht werden (beginnend mit der e-Vergabe, einem neuen Ratsinformationssystem und dem Relaunch unseres Internetauftritts) blicke ich mit Spannung entgegen.

Was ist Ihre persönliche Bitte oder Mahnung an die Ratsmitglieder?

Heuer: Ich würde mir mehr Miteinander wünschen, um gemeinsam und zum Wohle der Stadt die verschiedensten Themen angehen und bewältigen können. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen, etwa durch regelmäßige Gespräche mit der Politik – gerade auch im Vorfeld schwieriger Themen. Was wünschen Sie sich von der Bevölkerung? Heuer: Dass sie ihren Mitmenschen, zu denen ich auch die Beschäftigten Langenhagens zähle, so begegnen, wie sie es sich für ihre eigene Person wünschen – und dass sie auch ihr Lebens­umfeld so nutzen und hinterlassen, wie sie es vorfinden möchten.