Die BSG Langenhagen begeht in diesem Jahr ihr 60jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang werden von den Mitgliedern eine ganze Reihe von sportlichen Begegnungen geplant und durchgeführt. Erstes Ereignis war in dieser Reihe das 30. Prominentenbosseln am 28. Februar in der großen Halle der Brinker Schule.